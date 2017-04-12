Политика Анастасия Мамина Путин прокомментировал решение Назарбаева лишать гражданства членов ИГ Президент подчеркнул, что РФ может отменять решения, послужившие основанием для получения российского паспорта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Российский президент Владимир Путин прокомментировал решение главы Казахстана Нурсултана Назараева лишать гражданства вступивших в ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ). Путин подчеркнул, что, согласно Конституции, Россия не может лишать гражданства, однако может отменять решения, послужившие основанием получения российского паспорта.

«В соответствии с российской конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю такие решения будут приняты в самое ближайшее время», — заявил глава российского государства в интервью телеканалу «Мир 24».

Напомним, ранее Назарбаев сообщил, что за членство в ИГ казахстанцы будут лишаться гражданства.