Путин прокомментировал решение Назарбаева лишать гражданства членов ИГ
Президент подчеркнул, что РФ может отменять решения, послужившие основанием для получения российского паспорта
Российский президент Владимир Путин прокомментировал решение главы Казахстана Нурсултана Назараева лишать гражданства вступивших в ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ). Путин подчеркнул, что, согласно Конституции, Россия не может лишать гражданства, однако может отменять решения, послужившие основанием получения российского паспорта.
«В соответствии с российской конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю такие решения будут приняты в самое ближайшее время», — заявил глава российского государства в интервью телеканалу «Мир 24».
Напомним, ранее Назарбаев сообщил, что за членство в ИГ казахстанцы будут лишаться гражданства.