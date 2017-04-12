Мир Анастасия Мамина Пять заключенных стали жертвами тюремного бунта в Бразилии Ещё 17 человек получили ранения

Не менее пяти заключенных погибли и еще 17 были ранены во время бунта в тюрьме, которая находится в штате Мату-Гросу в центральной части Бразилии.

Как сообщает AP, инцидент произошел в тюрьме Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira.

По предварительным данным, конфликт разгорелся между конкурирующими группировками, именно это и стало причиной бунта.

Четверо заключенных скончались от огнестрельных ранений, еще один умер в результате сердечного приступа.

К настоящему времени бунт уже подавлен. Местные власти стараются восстановить контроль.