Мир 12 апреля 2017, 07:41 Анастасия Мамина
Пять заключенных стали жертвами тюремного бунта в Бразилии
Ещё 17 человек получили ранения
Не менее пяти заключенных погибли и еще 17 были ранены во время бунта в тюрьме, которая находится в штате Мату-Гросу в центральной части Бразилии.
Как сообщает AP, инцидент произошел в тюрьме Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira.
По предварительным данным, конфликт разгорелся между конкурирующими группировками, именно это и стало причиной бунта.
Четверо заключенных скончались от огнестрельных ранений, еще один умер в результате сердечного приступа.
К настоящему времени бунт уже подавлен. Местные власти стараются восстановить контроль.