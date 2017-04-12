Мир Анастасия Мамина Памятник Юрию Гагарину открыли в Словении Также в городе Витанье планируют создать Аллею отцов-основателей космонавтики Сюжет: Космос

В городе Витанье на северо-востоке Словении открыли памятник первому космонавту Юрию Гагарину.

«Его имя и подвиг будут примером для следующих поколений, которые станут создавать будущее высоких технологий и познавать Вселенную. Также это поколение будет способствовать сотрудничеству между двумя нашими странами», — сказал на церемонии открытия бюста Герой России, космонавт-испытатель и мэр Звездного городка Валерий Токарев, передает ТАСС.

В торжественном мероприятии также приняли участие посол РФ в СЛовении Доку Завгаев, председатель Госсовета Словении Митя Бервар и другие. Гостям зачитали обращение первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и первым в мире совершил орбитальный облет Земли. Полет Гагарина длился 1 час 48 минут.