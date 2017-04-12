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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Мир 12 апреля 2017, 08:07 Егор Кучер

Телеведущую в Боснии и Герцеговине уволили за занятие проституцией

Девушка сама призналась, что имеет незаконную подработку

Ведущую популярного телеканала Pink в Боснии и Герцеговине Сенаду Нуркич уволили после ее признания в занятии проституцией, сообщает Sun.

Девушка заявила при этом, что не считает занятие проституцией зазорным. Она пояснила, что ей приходилось подрабатывать, чтобы выжить. Нуркич сделала такое заявление, несмотря на то, что проституция в Боснии и Герцеговине запрещена, передает РИА «Новости».

Местные СМИ сообщили, что решение об увольнении Нуркич было принято, в том числе, из-за жалоб зрителей на ее поведение.

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