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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Мир 12 апреля 2017, 09:09 Анастасия Мамина

США будут задерживать всех нарушителей границы с Мексикой

Для этого на место уже направлены 25 иммиграционных судей

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что США будут задерживать всех нарушителей границы с Мексикой.

«Для выполнения этой задачи мы уже направили 25 иммиграционных судей в центры временного задержания вдоль границы», — сказал он в ходе своего выступления перед членами Международной ассоциации начальников полиции в Аризоне, передает Bloomberg.

Министерство юстиции Штатов в настоящий момент разрабатывает новый план найма персонала, чтобы взять на работу еще 50 иммиграционных судей в этом году и 75 в 2018-м.

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