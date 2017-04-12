Мир Анастасия Мамина США будут задерживать всех нарушителей границы с Мексикой Для этого на место уже направлены 25 иммиграционных судей

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что США будут задерживать всех нарушителей границы с Мексикой.

«Для выполнения этой задачи мы уже направили 25 иммиграционных судей в центры временного задержания вдоль границы», — сказал он в ходе своего выступления перед членами Международной ассоциации начальников полиции в Аризоне, передает Bloomberg.

Министерство юстиции Штатов в настоящий момент разрабатывает новый план найма персонала, чтобы взять на работу еще 50 иммиграционных судей в этом году и 75 в 2018-м.