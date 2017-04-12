Анна Шухнина У станции Миасс начальник поезда принял роды у пассажирки Малышка родилась здоровой, ее с мамой отправили в ближайший роддом

Начальнику поезда Кисловодск–Тында пришлось принимать роды у одной из пассажирок. У женщины отошли воды в районе станции Миасс Челябинской области.



Начальник поезда обеспечил гигиену в вагоне. Позже он перерезал пуповину и обработал ребенка антисептическими средствами, сообщает ресурс megatyumen.ru.



Девочка родилась здоровой, ее с мамой отправили в роддом Миасса. При выписке женщине передадут «Свидетельство о рождении в поезде». Это неофициальный документ, который вручается мамам в знак уважения и в память о событии.



На график движения поездов этот случай не повлиял. Как сказали в пресс-службе ЮУЖД, работники поездных бригад Федеральной пассажирской компании всегда проходят подготовку по оказанию первой помощи. Их также обучают экстренному родовспоможению.

