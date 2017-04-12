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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Мир 12 апреля 2017, 09:40 Андрей Миленин

СМИ: США уведомили Японию о том, что готовы нанести удар по КНДР

Военные действия могут быть предприняты, если Китай не заставит Пхеньян свернуть ракетно-ядерную программу

США уведомили Японию о том, что готовы нанести удар по КНДР. Об это сообщил на встрече с японскими чиновниками высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.

Как сообщает агентство Kyodo, военные действия могут быть предприняты, если Китай не усилит давления на Северную Корею, чтобы обуздать ее ядерную и ракетную программы. 

Агентство приводит слова информированного источника, который рассказал, что есть только два варианта: или Пекин усиливает давление, или США наносят удар по Пхеньяну.

Президент Трамп должен был донести эту позицию и премьеру Госсовета Китая Си Цзиньпину в ходе переговоров во Флориде.

В Токио в связи с этим выражают озабоченность тем, что Япония и Южная Корея могут стать мишенями ответных ударов со стороны Северной Кореи.

Ранее представитель МИД КНДР заявил о готовности Пхеньяна к войне с США.

Напомним, Северная Корея в последнее время проводит испытания баллистических ракет и ядерного оружия, что вызывает беспокойство у Сеула, Токио и Вашингтона. 

Накануне США неожиданно развернули к берегам Кореи ударную группу американских кораблей во главе с авианосцем «Карл Винсон», после того как менее месяца назад она уже побывала в порту Пусан во время американо-южнокорейских военных учений.

Советник Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что решение США переместить группу ВМС к берегам Северной Кореи — это «осторожная» реакция на ее провокационные действия. 

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