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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
12 апреля 2017, 09:35 Ксения Аскерова

На Южном Урале ликвидируют очередь на землю для многодетных семей

Задачу по ликвидации очередности поставил губернатор Челябинской области Борис Дубровский

Многодетные семьи Челябинской области будут получать земельные участки для строительства домов без очереди. Задачу по ликвидации очередности поставил губернатор региона Борис Дубровский.

«С одной стороны, наличие очереди свидетельствует о хорошем уровне рождаемости в регионе. Мы должны сделать для многодетных семей всё, что можем в текущих условиях, и сделать это быстро», — приводит слова Дубровского ИА «Урал-пресс-информ».

По словам чиновника, поддержка многодетных семей является приоритетной задачей для властей.

Отмечается, что алгоритмы и сроки решения вопроса будут выработаны межведомственной рабочей группой, которая будет сформирована по распоряжению губернатора. Помимо прочего, региональному Минфину будет поручено учесть предложения при формировании областного бюджета будущих периодов.

Напомним, многодетные семьи получили возможность бесплатно получить земельный участок на основании федерального закона, действующего в рамках государственной программы «О содействии развитию жилищного строительства».

В 2016 году глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил губернаторам в течение трех лет устранить очереди многодетных семей на обеспечение земельными участками с подведенной инфраструктурой.

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