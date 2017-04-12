Анна Шухнина Омск переведен на особый режим Это связано с неблагоприятными погодными условиями, усугубляющими загрязнение воздуха

В Омске ввели особый режим из-за выбросов. Всем предприятиям города запретили выполнять операции, которые могут привести к загрязнению окружающей среды.



Причиной перевода города на такой режим стали неблагоприятные погодные условия. Сейчас в Омске безветренная погода, из-за этого выбросы опускаются к поверхности земли и их активно вдыхают горожане, поясняет РИА «Омск-информ» со ссылкой на региональное минприроды.



С ночи специалисты собирают пробы воздуха. Выявлены новые выбросы. Пока не сообщалось, насколько опасной может быть концентрация вредных веществ в атмосфере на этот раз. Однако из всех районов Омска поступают сообщения о едком запахе.



Напомним, в марте жители города жаловались на едкий запах на улице. Сначала причиной загрязнений считали работы, которые проводились с нарушениями на буферных прудах ОНПЗ. Однако позже эта версия не подтвердилась. Специалисты по-прежнему не могут найти источник вредных выбросов.



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