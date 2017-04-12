Политика 12 апреля 2017, 09:54 Анастасия Мамина
Путину понравился новый фильм о покорении космоса «Время первых»
Также на показ в Кремль были приглашены продюсер картины Тимур Бекмамбетов и исполнитель главной роли Евгений Миронов
Сюжет: Космос
Российский президент Владимир Путин посмотрел новый фильм «Время первых» вместе с ветеранами космоса Валентиной Терешковой и Алексеем Леоновым. Также присутствовала дочь основоположника космонавтики РФ Сергея Королева Наталья и дочь Юрия Гагарина Елена.
Киносеанс устроили в Кремле, куда также пригласили продюсера картины Тимура Бекмамбетова и исполнителя одной из главных ролей Евгения Миронова, передает «Федеральное агентство новостей».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что фильм Путину понравился.