Политика Анастасия Мамина Путину понравился новый фильм о покорении космоса «Время первых» Также на показ в Кремль были приглашены продюсер картины Тимур Бекмамбетов и исполнитель главной роли Евгений Миронов Сюжет: Космос

Российский президент Владимир Путин посмотрел новый фильм «Время первых» вместе с ветеранами космоса Валентиной Терешковой и Алексеем Леоновым. Также присутствовала дочь основоположника космонавтики РФ Сергея Королева Наталья и дочь Юрия Гагарина Елена.

Киносеанс устроили в Кремле, куда также пригласили продюсера картины Тимура Бекмамбетова и исполнителя одной из главных ролей Евгения Миронова, передает «Федеральное агентство новостей».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что фильм Путину понравился.