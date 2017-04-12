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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
12 апреля 2017, 10:33 Чойгана Салчак

В Забайкальском крае погиб подорвавшийся на мине солдат-срочник

Медики пытались шесть часов спасти его жизнь

В Карымском районе Забайкальского края погиб солдат срочной службы, подорвавшись на мине. По информации регионального минздрава 20-летнего парня в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу 11 апреля в 14:10 местного времени.

Как передает Сибирское агентство новостей, операция по спасению военнослужащего длилась более шести часов. Узнав о ЧП в центральную райбольницу Карымского района из 321 военного госпиталя Читы незамедлительно прибыли две бригады хирургов и реаниматологов. Из-за несовместимых с жизнью ранений медикам не удалось спасти молодого человека.

По информации пресс-службы Восточного военного округа, военнослужащий получил минно-подрывное ранение во время патрулирования бывшего склада боеприпасов. ЧП произошло вблизи села Большая Тура. Солдат отклонился от маршрута и пытался поднять с земли неустановленный предмет.

Специальная комиссия военного округа уже начала совместную с правоохранителями проверку по данному факту.

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