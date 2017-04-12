Мир Андрей Миленин Си Цзиньпин призвал Трампа решать конфликт в САР политическим путем Таким же способом, по мнению председателя КНР, необходимо урегулировать ситуацию на Корейском полуострове

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом призывал к использованию политических методов при разрешении кризиса в Сирии.



«Китай считает неприемлемым любое использование химического оружия в Сирии. Необходимо придерживаться решения сирийского кризиса политическими средствами», — передает слова Си Цзиньпиня Центральное телевидение Китая.



При этом председатель КНР подчеркнул, что использование химического оружия любой из сторон является для Пекина неприемлемым. Китайский лидер также высказался в пользу единства СБ ООН по сирийской проблеме.



Стороны также обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Си Цзиньпин отметил, что ядерное разоружение региона должно осуществляться мирным путем.



Китайский руководитель отметил, что готов к постоянным контактам с Вашингтоном по этому вопросу.



7-8 апреля Цзиньпин провел двухдневный визит в США, в ходе которого лидеры двух стран договорились о сотрудничестве по проблеме КНДР и о развитии торговых отношений в рамках принятого 100-дневного плана.

