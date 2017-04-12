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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Мир 12 апреля 2017, 10:29 Андрей Миленин

Си Цзиньпин призвал Трампа решать конфликт в САР политическим путем

Таким же способом, по мнению председателя КНР, необходимо урегулировать ситуацию на Корейском полуострове

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом призывал к использованию политических методов при разрешении кризиса в Сирии.

«Китай считает неприемлемым любое использование химического оружия в Сирии. Необходимо придерживаться решения сирийского кризиса политическими средствами», — передает слова Си Цзиньпиня Центральное телевидение Китая.

При этом председатель КНР подчеркнул, что использование химического оружия любой из сторон является для Пекина неприемлемым. Китайский лидер также высказался в пользу единства СБ ООН по сирийской проблеме.

Стороны также обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Си Цзиньпин отметил, что ядерное разоружение региона должно осуществляться мирным путем.

Китайский руководитель отметил, что готов к постоянным контактам с Вашингтоном по этому вопросу.

7-8 апреля Цзиньпин провел двухдневный визит в США, в ходе которого лидеры двух стран договорились о сотрудничестве по проблеме КНДР и о развитии торговых отношений в рамках принятого 100-дневного плана.

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Мнения

Обидно, что люди забывают настоящих героев. Мы все, жители планеты Земля, должны их знать и помнить
Евгений Миронов
актер
Пути выхода из кризиса есть, но нет готовых сценариев. И это внушает опасения за отрасль, которой мы привыкли гордиться
Иван Чеберко
журналист
Христиане в Сирии подвергаются ежесекундной опасности. Это пример того, какого джинна США выпускают из бутылки, когда воюют с суверенным государством
Владимир Мамонтов
журналист
Политический консультант - не мелкий жулик, бегающий на заднем плане. Это человек, помогающий минимизировать количество конфликтов в обществе
Евгений Минченко
политконсультант
Сегодня многие страны хотели бы иметь Вьетнам своим приоритетным партнером, и за это надо серьезно бороться, в том числе и нам
Константин Внуков
посол России во Вьетнаме
История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
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глава Союза потребителей

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