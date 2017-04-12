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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Политика 12 апреля 2017, 10:27 Анастасия Мамина

Косачев сомневается в адекватности властей США

Сенатор прокомментировал сравнение Асада и Гитлера

Сенатор Константин Косачев заявил, что слова представителя Белого дома Шона Спайсера о том, что «даже Гитлер не использовал химическое оружие», а также предложение России обменять поддержку президента Сирии Башара Асада на членство в G7 заставляют сомневаться «в адекватности тех, кто сейчас руководит Америкой».

«И ладно бы, если бы эти люди лишь учили «правильной жизни». Но ведь они получили в свое распоряжение самый большой военный арсенал планеты. Не буду проводить аналогию с известным животным с гранатой, однако трудно избавиться от ощущения ужаса, когда читаешь сообщение о том, что Трамп послал «армаду» к берегам КНДР, ядерного государства, на секундочку», — написал Косачев в своем Facebook.

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