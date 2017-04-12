Анна Шухнина В Екатеринбурге рейс в Таиланд задержали почти на сутки О причине задержки информация противоречивая

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга на 19 часов задержали вылет рейса авиакомпании Azur Air в таиландскую Паттайю. Boeing 757-200 должен был отправиться накануне в 23:00, однако рейс перенесли на сегодня, в 17:30.



ИА «Ура.Ру» со ссылкой на онлайн-сервис передает, что по одной из версий задержка случилась из-за позднего прибытия лайнера из предыдущего рейса Azur Air из аэропорта Утапао. Однако, как сказали агентству в самой авиакомпании, речи о задержке не идет. Там утверждают, что был перенос рейса и пассажиры об этом предупреждены.



Что, в свою очередь, стало причиной переноса вылета, там не уточнили, сказав лишь, что это могло случиться «по требованию заказчика либо из-за производственной необходимости».



В пресс-службе Кольцово агентству не удалось получить оперативный комментарий.



Напомним, в отношении авиакомпании Azur Air ранее было заведено административное дело из-за задержки рейса во вьетнамский Нячанг на двое суток.

