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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Политика 12 апреля 2017, 10:32 Анастасия Мамина, Сергей Изотов

Совет Федерации единогласно принял заявление по Сирии

Сенаторы уверены, что агрессия США не должна оставаться без реакции мирового сообщества

В Совете Федерации сделали заявление по Сирии. Сенаторы возмущены ракетной атакой США против САР.

«Расценивая указанную военную операцию США как акт агрессии против суверенного государства, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации настаивает на тщательном расследовании всех обстоятельств применения США вооруженной силы против Сирии 7 апреля 2017 года», — говорится в документе.

Сенаторы подчеркнули, что агрессия Вашингтона не должна оставаться без оценки мирового сообщества.

Ракетная атака США по Сирии стала «ударом по мирному процессу в Сирии, по межсирийским переговорам в Женеве и Астане, по тем, кто сражается с международными террористическими группировками», — отмечается в заявлении.

Также сенаторы выразили свои соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что разошлет заявление всем парламентам мира и всем межпарламентским организациям.

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Иван Чеберко
журналист
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журналист
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