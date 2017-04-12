Письмо автору
Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
12 апреля 2017, 10:42 Анна Шухнина

В Ростове у пассажирского автобуса на ходу отвалилось колесо

Обошлось без пострадавших

В Ростове-на-Дону у маршрутного автобуса во время движения отвалилось колесо. В это время в салоне находились люди. Инцидент удалось запечатлеть на видеорегистратор, установленный в попутной машине. Автор снимка утверждает, что пострадавших в результате ЧП удалось избежать лишь потому, что автобус двигался с небольшой скоростью.

Как сообщает RostovGazeta, пользователи соцсетей, где оказалась картинка произошедшего, тут же обратили внимание на состояние транспортного средства: «Маршрутка как с картины с постапокалиптическими пейзажами сошла», «Ростовский транспорт жесть, есть такие, в которых реально страшно».

Жители города также напомнили, что рейды по проверке состояния общественного транспорта в Ростове проводятся регулярно.

Наверх

Мультимедиа

Как выглядит Земля из космоса
Как выглядит Земля из космоса
15
Как разрабатывают и изготовляют космические аппараты
Как разрабатывают и изготовляют космические аппараты
11
Церемония прощания с Евгением Евтушенко
Церемония прощания с Евгением Евтушенко
22

Мнения

Обидно, что люди забывают настоящих героев. Мы все, жители планеты Земля, должны их знать и помнить
Евгений Миронов
актер
Пути выхода из кризиса есть, но нет готовых сценариев. И это внушает опасения за отрасль, которой мы привыкли гордиться
Иван Чеберко
журналист
Христиане в Сирии подвергаются ежесекундной опасности. Это пример того, какого джинна США выпускают из бутылки, когда воюют с суверенным государством
Владимир Мамонтов
журналист
Политический консультант - не мелкий жулик, бегающий на заднем плане. Это человек, помогающий минимизировать количество конфликтов в обществе
Евгений Минченко
политконсультант
Сегодня многие страны хотели бы иметь Вьетнам своим приоритетным партнером, и за это надо серьезно бороться, в том числе и нам
Константин Внуков
посол России во Вьетнаме
История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей

Выбор редакции

Наверх