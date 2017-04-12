Анна Шухнина В Ростове у пассажирского автобуса на ходу отвалилось колесо Обошлось без пострадавших

В Ростове-на-Дону у маршрутного автобуса во время движения отвалилось колесо. В это время в салоне находились люди. Инцидент удалось запечатлеть на видеорегистратор, установленный в попутной машине. Автор снимка утверждает, что пострадавших в результате ЧП удалось избежать лишь потому, что автобус двигался с небольшой скоростью.



Как сообщает RostovGazeta, пользователи соцсетей, где оказалась картинка произошедшего, тут же обратили внимание на состояние транспортного средства: «Маршрутка как с картины с постапокалиптическими пейзажами сошла», «Ростовский транспорт жесть, есть такие, в которых реально страшно».



Жители города также напомнили, что рейды по проверке состояния общественного транспорта в Ростове проводятся регулярно.

