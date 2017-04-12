Ксения Аскерова Станцию «Комендантский проспект» в Петербурге закрыли на вход и выход Причиной закрытия послужило обнаружение бесхозного предмета

Станцию метро «Комендантский проспект» в Санкт-Петербурге закрыли на вход и выход из-за бесхозного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

«В 10:01 станция «Комендантский проспект» закрыта на вход и выход. На платформе бесхозный предмет», — говорится в сообщении пресс-службы петербургской подземки.

Как сообщает ИА«Невские новости», очевидцы рассказали в социальных сетях, что на платформе станции была обнаружена бесхозная сумка. В настоящее время территорию станции оцепили, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.