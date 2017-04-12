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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Общество 12 апреля 2017, 10:46 Елена Баталина

Более 6 тыс. роз сорта «Леонардо да Винчи» высадят в «Лужниках»

Также на территории спорткомплекса появятся около 200 деревьев и 26 тыс. небольших кустарников

Высадка деревьев, кустарников и цветов начнется в апреле на территории «Лужников». В частности, будет разбит розарий из 6,2 тыс. роз сорта «Леонардо да Винчи». Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Также будут высажены порядка 200 деревьев и 26 тыс. небольших кустарников, сообщает «ТВ-Центр».

После высадки на территории СК «Лужники» появится собственный розовый сад, который по количеству цветов можно будет сравнить с Большим розариев в парке «Сокольники» и розарием Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина, заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

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