Общество Елена Баталина Более 6 тыс. роз сорта «Леонардо да Винчи» высадят в «Лужниках» Также на территории спорткомплекса появятся около 200 деревьев и 26 тыс. небольших кустарников

Высадка деревьев, кустарников и цветов начнется в апреле на территории «Лужников». В частности, будет разбит розарий из 6,2 тыс. роз сорта «Леонардо да Винчи». Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Также будут высажены порядка 200 деревьев и 26 тыс. небольших кустарников, сообщает «ТВ-Центр».

После высадки на территории СК «Лужники» появится собственный розовый сад, который по количеству цветов можно будет сравнить с Большим розариев в парке «Сокольники» и розарием Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина, заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.