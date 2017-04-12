Анна Шухнина Жители Екатеринбурга не знают, почему меняются времена года Правильно ответить на вопрос не смогли 95 % участников исследования

Социологический опрос ко Дню космонавтики был проведен среди жителей Екатеринбурга учеными из УрФУ. Выяснилось, что 95% его участников не знают, почему происходит смена времен года. Правильный ответ давали в основном студенты технических вузов.



Как отметили авторы исследования, часто в затруднительном положении оказывались представители старшего поколения. И это несмотря на то, что в их школьные годы был урок астрономии.



Ученые считают, что всему виной недоработка в области популяризации науки.



«У людей однозначно есть интерес к космосу. Но нет базовых знаний, поэтому всё превращается в профанацию», — цитирует агентство сотрудника кафедры астрономии и геодезии Института естественных наук УрФУ Павла Скрипниченко.



Напомним, День космонавтики отмечается сегодня, 12 апреля.

