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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
12 апреля 2017, 10:49 Анна Шухнина

Жители Екатеринбурга не знают, почему меняются времена года

Правильно ответить на вопрос не смогли 95 % участников исследования

Социологический опрос ко Дню космонавтики был проведен среди жителей Екатеринбурга учеными из УрФУ. Выяснилось, что 95% его участников не знают, почему происходит смена времен года. Правильный ответ давали в основном студенты технических вузов.

Как отметили авторы исследования, часто в затруднительном положении оказывались представители старшего поколения. И это несмотря на то, что в их школьные годы был урок астрономии.

Ученые считают, что всему виной недоработка в области популяризации науки.

«У людей однозначно есть интерес к космосу. Но нет базовых знаний, поэтому всё превращается в профанацию», — цитирует агентство сотрудника кафедры астрономии и геодезии Института естественных наук УрФУ Павла Скрипниченко.

Напомним, День космонавтики отмечается сегодня, 12 апреля.

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