Ксения Аскерова Улицы Тулы украсят светодиодными консолями в преддверии Дня Победы В настоящее время специалисты занимаются разработкой макетов праздничных изображений

Улицы Тулы украсят 26-ю консолями, оформленных в виде Звезды Победы в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Помимо прочего, в городе установят 20 сити-форматов на остановках, 10 пилларов и флагштоки на площади Ленина. Также будут изготовлены и смонтированы праздничные изображения на уличных экранах. Опоры освещения установят при помощи праздничных панель-кронштейнов, сообщает ИА «Тульские новости».

В настоящее время специалисты занимаются разработкой макетов праздничных изображений.