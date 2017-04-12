Спорт 12 апреля 2017, 11:20 Андрей Миленин
Шайба Радулова попала в топ-10 лучших голов регулярного чемпионата НХЛ
Российский хоккеист, проводящий первый сезон за «Монреаль Канадиенс», замкнул десятку авторов самых красивых голов
Шайба российского хоккеист Александра Радулова, выступающего за «Монреаль Канадиенс», попал в топ-10 лучших голов регулярного чемпионата по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сольный проход российского нападающего, который он совершил в матче с «Оттавой Сенаторз (3:4), попал на 10-е место.
Лучшей в сезоне стала шайба, заброшенная одной рукой капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в ворота «Баффало Сэйбрз».
Напомним, Радулов перешел в «Монреаль» летом прошлого года из московском ЦСКА. Этот сезон для него первый в НХЛ.
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