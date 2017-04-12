Чойгана Салчак 2017 год объявлен в Коми Годом добрых дел Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Гапликов

2017 год официально объявлен в республике Коми Годом добрых дел. Соответствующий указ подписал 11 апреля глава региона Сергей Гапликов. Об этом он сказал на встрече с региональной Общественной палатой.

«Вы для меня — лидеры общественного мнения в республике. Поэтому хочу с вами поделиться идеей. Считаю необходимым провести этот год под знаком добрых дел. Имею в виду самые разные народные и общественные проекты, которые были бы нацелены на помощь ближним», — отметил Сергей Гапликов.



Год добрых дел проводится для привлечения жителей Коми к реализации общественных инициатив, развития идей волонтерства, благотворительности и оказания помощи нуждающимся людям.

ИА «Комиинформ» сообщает, что Сергей Гапликов поручил региональному кабмину до 10 мая утвердить план основных мероприятий в рамках Года добрых дел.