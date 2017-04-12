Наталья Преблагина В Краснодарском крае оштрафуют танцевавших у Вечного огня студенток Девушки разместили в соцсетях видео, вызвавшее возмущение пользователей

За танцы у Вечного огня в Горячем Ключе Краснодарского края двух студенток оштрафуют по статье «Мелкое хулиганство». Размер штрафа определит комиссия по делам несовершеннолетних. Родители девушек тоже понесут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.



Как информирует ИА KrasnodarMedia, студенток не отчислили из технологического техникума, однако педагоги максимально вовлекут их во внеклассную работу. Мэр Горячего Ключа Иван Федоровский призвал общественность не делать их изгоями. «Думаю, что сегодня мы как никогда должны объединить наши усилия, чтобы и девушкам, и их родителям не испортить жизнь, но при этом найти способы избежать повторения подобных случаев», — отметил он.



Напомним, девушки разместили в соцсетях видео, где они исполняют танец рядом с Вечным огнем на фоне мемориала воинам Великой Отечественной войны. Спустя некоторое время пользователи интернета раскритиковали ролик, после чего студентки удалили запись и принесли свои извинения. Однако фактом осквернения памятника заинтересовались в полиции. Прокуратура организовала проверку инцидента. Мемориал, где танцевали девушки, является братской могилой.

