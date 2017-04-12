Письмо автору
Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
12 апреля 2017, 11:22 Наталья Преблагина

В Краснодарском крае оштрафуют танцевавших у Вечного огня студенток

Девушки разместили в соцсетях видео, вызвавшее возмущение пользователей

За танцы у Вечного огня в Горячем Ключе Краснодарского края двух студенток оштрафуют по статье «Мелкое хулиганство». Размер штрафа определит комиссия по делам несовершеннолетних. Родители девушек тоже понесут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Как информирует ИА KrasnodarMedia, студенток не отчислили из технологического техникума, однако педагоги максимально вовлекут их во внеклассную работу. Мэр Горячего Ключа Иван Федоровский призвал общественность не делать их изгоями. «Думаю, что сегодня мы как никогда должны объединить наши усилия, чтобы и девушкам, и их родителям не испортить жизнь, но при этом найти способы избежать повторения подобных случаев», — отметил он.

Напомним, девушки разместили в соцсетях видео, где они исполняют танец рядом с Вечным огнем на фоне мемориала воинам Великой Отечественной войны. Спустя некоторое время пользователи интернета раскритиковали ролик, после чего студентки удалили запись и принесли свои извинения. Однако фактом осквернения памятника заинтересовались в полиции. Прокуратура организовала проверку инцидента. Мемориал, где танцевали девушки, является братской могилой.

Наверх

Мультимедиа

Как выглядит Земля из космоса
Как выглядит Земля из космоса
15
Как разрабатывают и изготовляют космические аппараты
Как разрабатывают и изготовляют космические аппараты
11
Церемония прощания с Евгением Евтушенко
Церемония прощания с Евгением Евтушенко
22

Мнения

Обидно, что люди забывают настоящих героев. Мы все, жители планеты Земля, должны их знать и помнить
Евгений Миронов
актер
Пути выхода из кризиса есть, но нет готовых сценариев. И это внушает опасения за отрасль, которой мы привыкли гордиться
Иван Чеберко
журналист
Христиане в Сирии подвергаются ежесекундной опасности. Это пример того, какого джинна США выпускают из бутылки, когда воюют с суверенным государством
Владимир Мамонтов
журналист
Политический консультант - не мелкий жулик, бегающий на заднем плане. Это человек, помогающий минимизировать количество конфликтов в обществе
Евгений Минченко
политконсультант
Сегодня многие страны хотели бы иметь Вьетнам своим приоритетным партнером, и за это надо серьезно бороться, в том числе и нам
Константин Внуков
посол России во Вьетнаме
История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей

Выбор редакции

Наверх