12 апреля 2017, 11:30 Анна Шухнина
В Ростове произошел пожар на конюшне
Количество погибших лошадей уточняется
В Ростове-на-Дону сгорела конюшня. Пожар начался накануне в 22:27 и лишь около полуночи возгорание удалось ликвидировать.
Площадь пожара составила 600 кв. м, сообщает RostovGazeta со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
В результате инцидента погибли лошади, однако точное количество пока неизвестно. Также пока нет информации, что стало причиной пожара. Сейчас этим занимаются эксперты.