Анна Шухнина В Ростове произошел пожар на конюшне Количество погибших лошадей уточняется

В Ростове-на-Дону сгорела конюшня. Пожар начался накануне в 22:27 и лишь около полуночи возгорание удалось ликвидировать.



Площадь пожара составила 600 кв. м, сообщает RostovGazeta со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.



В результате инцидента погибли лошади, однако точное количество пока неизвестно. Также пока нет информации, что стало причиной пожара. Сейчас этим занимаются эксперты.

