Анна Шухнина Ремонт въездных знаков и фальшфасады обойдутся Самаре в 20 млн рублей Работы будут сделаны к ЧМ-2018

Более 20 млн рублей предусмотрено на реконструкцию въездных знаков в Самару и установку фальшфасадов к ЧМ-2018. Они будут установлены вдоль гостевых и туристических маршрутов, сообщил замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин.



В частности, на протяжении этих маршрутов должны быть отремонтированы основания домов, пройдет очистка, окраска и облицовка цоколя плитами из керамогранита. Фальшфасады будут установлены на 104 здания, сообщает ВолгаНьюс.рф.



Напомним, стадион в Самаре примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

