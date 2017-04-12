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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
12 апреля 2017, 11:45 Ксения Аскерова

Число виноградарских хозяйств в Ставропольском крае увеличится вдвое

В 2017 году планируется высадить около 250 га виноградников, в том числе 200 га технических сортов

На Ставрополье ожидается в 2017 году увеличение числа виноградарских хозяйств в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Сегодня на территории края работают 9 крестьянских хозяйств, которые специализируются на производстве винограда. В текущем году еще 10 новых крестьянских хозяйств начнут работу.

Как сообщает NewsTracker, в рамках закона о развитии виноградарства в Ставропольском крае в течение девяти лет государственную поддержку получили три фермерских хозяйства. В прошлом году такая поддержка была оказана девяти крестьянским хозяйствам.

На сегодняшний день Ставрополье занимает одно из лидирующих мест по площадям и валовому сбору винограда в России. Так, ежегодно на территории края закладывают порядка 230 га виноградников. В 2017 году планируется высадить около 250 га, в том числе 200 га технических сортов.

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