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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Мир 12 апреля 2017, 12:01 Анастасия Мамина

Лавров пристыдил американских журналисток и разрешил им кричать

Бесцеремонное поведение сотрудниц пула госсекретаря удивило главу МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала в своем Facebook начало встречи главы российского дипведомства Сергея Лаврова с его американским коллегой Рексом Тиллерсоном.

Захарова отметила бесцеремонное поведение американских журналисток из пула госсекретаря, которые при появлении Лаврова «истошно закричали», пытаясь привлечь внимание российского министра.

Поведение сотрудниц западной прессы Захарова назвала «базаром».

«Кто вас учил манерам?» — как бы оправдывая американок перед канделябрами, лепниной и вышитыми на гардинах золотыми пчелами — символом царской мудрости, спросил глава МИДа. Все затихли. Лавров произнес речь, дал слово американскому коллеге, выдержал паузу и сказал: «Теперь можете кричать, если хотите», — описала ситуацию Захарова.

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