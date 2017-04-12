Мир Светлана Храмова Лавров попросил Тиллерсона не ставить страну перед «ложным выбором» Москве важно понять реальные намерения американской администрации, отметил глава МИД России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недопустимости ставить Россию перед «ложным выбором». Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон предъявил ультиматум, согласно которому РФ должна сделать выбор между США и странами Запада с одной стороны и режимом президента Сирии Башара Асада — с другой.

«Наша последовательная линия формируется исключительно в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры или ложного выбора: либо вы с нами, либо против нас», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Тиллерсоном в Москве.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия хочет понять реальные намерения администрации США и считает неправильным ставить партнеров перед выбором в ультимативной форме.

При этом Лавров отметил, что визит госсекретаря США в Москву произошел вовремя, он позволит прояснить перспективы создания широкого антитеррористического фронта. Также он подтвердил возможность сотрудничества с США на конструктивной и равноправной основе.



Тиллерсон, в свою очередь, выразил надежду, что его встреча с Лавровым поспособствует открытому диалогу России и США.

«Эта встреча проходит в действительно очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и наши задачи являются общими и интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах», — заявил он.