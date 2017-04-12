Чойгана Салчак На Алтае приостановили поиски упавшего в расщелину ледника туриста Кемеровский альпинист пропал при спуске с перевала Маашей 31 марта

На Алтае спасатели приостановили операцию по поиску кемеровского альпиниста. В районе поисков в данный момент существует угроза схода снежных лавин. Проводить какие-либо работы опасно для жизни. Турист провалился в расщелину при спуске с перевала Маашей в районе ущелья Актру 31 марта.

Поисковые работы начались еще 1 апреля. Группа спасателей из семи человек прибыла в альпинистский лагерь Ак-Тру в Кош-Агачском районе и немедленно направилась к месту происшествия. Оказалось, что место падения туриста, помеченное рюкзаком и лыжной палкой, было сильно занесено снегом.



Спасатели извлекли из расщелины 50 куб. м снежной массы, однако туриста обнаружить не удалось. Дальнейшее проведение поисков в расщелине опасно для жизни, так как рыхлые трещины не позволяют закреплять страховочные тросы, передает altapress.ru.

Напомним, 31 марта стало известно о том, что двое туристов из Прокопьевска, не зарегистрировавшись у спасателей, совершили поход в район ущелья Актру. При спуске с перевала Маашей один из туристов, 32-летний мужчина, провалился в расщелину. Его товарищ не смог его самостоятельно вытащить и отправился за помощью.