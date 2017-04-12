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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Общество 12 апреля 2017, 12:07 Андрей Миленин

Пострадавший при теракте в метро Санкт-Петербурга скончался в больнице

Число жертв взрыва увеличилось до 14 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Число жертв взрыва в санкт-петербургском метро увеличилось до 14 человек (не считая предполагаемого исполнителя теракта). В больнице умер мужчина, получивший множественные осколочные ранения и переломы.

Как сообщает Life, пострадавший в теракте 40-летний Сергей Постнов получил тяжелейшие ранения и до последней минуты находился в реанимации, где за его жизнь бились врачи. Однако медикам так и не удалось его спасти. Он скончался около полуночи.

Позже эту информацию подтвердила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина. Она уточнила, что пострадавший был помещен в клинику Военно-медицинской академии, передает агентство «Интерфакс».

Сейчас из 50 пострадавших в больницах остаются 36 человек.

Напомним, взрыв произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще одно замаскированное под огнетушитель взрывное устройство было обезврежено взрывотехниками на станции «Площадь Восстания».

По данным Следственного комитета РФ, теракт совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, который также погиб при взрыве.

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