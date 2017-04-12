Политика Светлана Храмова Путин заявил, что почти половина боевиков приехали в Сирию из России Всего в САР на стороне террористов воюет около 20 тыс. иностранцев

Примерно 20 тыс. иностранных боевиков воюют в Сирии, из них почти 10 тыс. приехали из стран СНГ.

Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин.

«По разным подсчетам, примерно 20 тыс. иностранных боевиков воюют в Сирии, из них почти 10 тыс. из стран СНГ. Ну где-то тысяч девять, по разным подсчетам, чуть меньше половины, из России», — сказал он в интервью телеканалу «Мир».

Президент также отметил, что еще 5 тыс. человек приехали из стран Центральной Азии.

«В основном это, кстати, страны ОДКБ», — сказал Путин.

Также он отметил, что угроза очень большая и вполне реальная. В связи с этим российские власти должны сделать всё, чтобы ее минимизировать. По словам Владимира Путина, сейчас над этим работают.

«Для того чтобы добиться победы над террористами, необходимо объединять усилия, не только в рамках ОДКБ, но и в более широкой международной коалиции. Иначе успех вряд ли возможен», — отметил он.