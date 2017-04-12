Спорт Елена Баталина «Арсенал» продлит контракт с Венгером Соглашение со специалистом рассчитано на 2 года

Руководство футбольного клуба «Арсенал» собирается продлить соглашение с главным тренером команды Арсеном Венгером, несмотря на неудовлетворительные результаты. Об этом сообщает The Sun.

Уже подготовлено оглашение со специалистом, оно рассчитано на 2 года. Отмечается, что за это время ему нужно будет найти себе преемника. Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт продлят даже в том случае, если «Арсенал» не попадет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Продление договора с Венгером может вызвать новую волну недовольства фанатов «канониров».

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