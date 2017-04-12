Мир Андрей Миленин Турецкие власти признали вчерашний взрыв в Диярбакыре терактом В МВД пояснили, что злоумышленники прорыли тоннель и заложили взрывчатку в землю

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что взрыв в мастерской по ремонту полицейской бронетехники в городе Диярбакыре на юго-востоке страны был терактом.



Чиновник опроверг свое вчерашнее утверждение о том, что ЧП произошло вследствие ремонтных работ.

«Нападение было совершено благодаря тоннелю, вырытому специально. Злоумышленники прорыли тоннель и поместили взрывчатку в землю», — цитирует Сойлу телеканал NTV.



Он добавил, что по делу о причастности к теракту задержаны пять человек.



Напомним, накануне в 10:45 по местному времени рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом в районе Баглар произошел мощный, в результате которого, по последним данным, погибло три человека, около 10 получили ранения.



В турецкой провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана (РПК). Целью ее членов зачастую становятся турецкие военные и стражи порядка.



После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в столкновениях с курдами были уничтожены около 700 военных и полицейских. Генштаб Турции, в свою очередь, сообщил о гибели около 7 тыс. курдов.

