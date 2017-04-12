Чойгана Салчак На месте приземления Гагарина под Энгельсом прошел митинг В торжествах ко Дню космонавтики приняли участие более 5 тыс. человек

На месте приземления Юрия Гагарина под Энгельсом Саратовской области прошел митинг, посвященный Дню космонавтики.

Почетными гостями праздничного мероприятия стали летчик-испытатель, помощник президента Российской Академии космонавтики имени Циолковского Валерий Фаренков, друг и однокурсник Гагарина Виктор Порохня, а также летчик-космонавт Сергей Авдеев.

Врио губернатора области Валерий Радаев отметил, что история покорения космоса и история Саратова тесно связаны друг с другом.

«Давайте, как и Гагарин, будем стремиться быть первыми. Наша область — территория первых», — цитирует Валерия Радаева ИА «Взгляд-инфо».



После официальных выступлений перед саратовцами выступили творческие коллективы. Собравшиеся также почтили память дважды героя СССР Георгия Гречко. По предварительным подсчетам, в митинге приняли участие более 5 тыс. человек.



Архитектурный комплекс «Гагаринское поле» расположено около от села Смеловка Саратовской области. 12 апреля 1961 года космический корабль «Восток-1», пилотируемый первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, приземлился не в Казахстане, как было намечено, а к югу от города Энгельса.

