Мир Елена Баталина Взрыв прогремел на текстильной фабрике в Турции Госпитализированы 29 человек

Взрыв прогремел на текстильной фабрике на северо-западе Турции. Об этом сообщает телеканал NTV. В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали 29 человек, все они госпитализированы.

Инцидент произошел в среду, 12 апреля, в турецкой провинции Текирдаг. В результате взрыва произошла утечка ядовитого вещества, отравление которым зафиксировано у пострадавших, сообщает ОТР. Остальные рабочие фабрики были эвакуированы.

На место происшествия прибыл мэр Текирдага и глава округа Черзекей. Причина и обстоятельства инцидента выясняются, на месте ЧП работают спецслужбы.