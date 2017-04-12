Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем космонавтики
Глава республики опубликовал в своем Instagram видеозапись с виртуальным запуском ракеты
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем космонавтики, опубликовав в своем Instagram видеозапись с запуском ракеты.
«Кто не мечтал стать космонавтом? С Днем космонавтики», — приводит слова Минниханова ProKazan.Ru.
В частности, на опубликованной записи видно, как молодые люди выстроились в виде ракеты на улице Гагарина. Отмечается, что ролик был снят с высоты птичьего полета при помощи квадрокоптера.
Ранее похожий флешмоб накануне Дня космонавтики провели автомобилисты в Благовещенске, которые выстроили 112 автомобилей в форме ракеты и букв «СССР».
Напомним, 12 апреля в России отмечается. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин стартовал с космодрома Байконур на космическом корабле «Восток-1» и первым в мире совершил орбитальный облет Земли. Полет Гагарина длился 1 час 48 минут.