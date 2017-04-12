Ксения Аскерова Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем космонавтики Глава республики опубликовал в своем Instagram видеозапись с виртуальным запуском ракеты

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем космонавтики, опубликовав в своем Instagram видеозапись с запуском ракеты.

«Кто не мечтал стать космонавтом? С Днем космонавтики», — приводит слова Минниханова ProKazan.Ru.

В частности, на опубликованной записи видно, как молодые люди выстроились в виде ракеты на улице Гагарина. Отмечается, что ролик был снят с высоты птичьего полета при помощи квадрокоптера.

Кем космонавт булырга хыялланмады? Космонавтика коне белэн! Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Апр 11 2017 в 8:08 PDT

Ранее похожий флешмоб накануне Дня космонавтики провели автомобилисты в Благовещенске, которые выстроили 112 автомобилей в форме ракеты и букв «СССР».

Напомним, 12 апреля в России отмечается. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин стартовал с космодрома Байконур на космическом корабле «Восток-1» и первым в мире совершил орбитальный облет Земли. Полет Гагарина длился 1 час 48 минут.