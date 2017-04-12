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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Политика 12 апреля 2017, 12:44 Анастасия Мамина

Песков: абсурдно ставить вопрос о прекращении поддержки Асада

Представитель Кремля подчеркнул, что дистанцирование от президента Сирии развяжет руки террористам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ставить вопрос о дистанцировании от главы Сирии Башара Асада без уничтожения террористов и политического решения внутрисирийского конфликта близоруко.

«Ставить вопрос о том, чтобы Россия перестала поддерживать Асада, а следовательно, перестала поддерживать его усилия по борьбе с ИГИЛ, звучат достаточно абсурдно, потому что де-факто это, наверное, релевантно призывам прекратить какую-то помощь и развязать руки террористам, с тем чтобы они продолжили наступление на законные власти Сирии», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Он также подчеркнул, что самое основное — это борьба с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). Вторая же задача — найти выход из сложившейся ситуации политическим и дипломатическим путями, а не силовыми средствами. 

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