Наталья Преблагина В поликлиниках Магадана появится «Вежливая регистратура» На проект планируется потратить около 10,5 млн рублей

Стоимость проекта «Вежливая регистратура» в Магадане составит около 10,5 млн рублей. Реализация начнется с третьей городской поликлиники. Там планируется перестройка холла и ремонт всего здания, установка специализированного оборудования и программного обеспечении для быстрой записи к врачам и работы с медкартами, передает ИА MagadanMedia.



Аналогичные мероприятия пройдут в других медицинских учреждениях. «Вежливая регистратура» является частью федерального проекта «Бережливая поликлиника», который внедряют в Ярославле, Калининграде и Севастополе.

