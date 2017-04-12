12 апреля 2017, 12:42 Наталья Преблагина
В поликлиниках Магадана появится «Вежливая регистратура»
На проект планируется потратить около 10,5 млн рублей
Стоимость проекта «Вежливая регистратура» в Магадане составит около 10,5 млн рублей. Реализация начнется с третьей городской поликлиники. Там планируется перестройка холла и ремонт всего здания, установка специализированного оборудования и программного обеспечении для быстрой записи к врачам и работы с медкартами, передает ИА MagadanMedia.
Аналогичные мероприятия пройдут в других медицинских учреждениях. «Вежливая регистратура» является частью федерального проекта «Бережливая поликлиника», который внедряют в Ярославле, Калининграде и Севастополе.