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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
12 апреля 2017, 12:47 Анна Шухнина

В Брянске школьный обед за 7 рублей пытаются сделать горячим и сытным

Проверку городских образовательных учреждений провел Роспотребнадзор

В Брянске инспекция выборочно проверила городские школы на предмет обеспечения школьников горячим питанием. В частности, проверка прошла в одной из гимназий.

Как сказала директор учебного учреждения, впервые за время ее работы крупных нарушений в работе столовой не было зафиксировано. К примеру, дотационное питание на 7 рублей в гимназии стараются сделать горячим, а не перекусом, как это было ранее.

Улучшения отметил и мэр Александр Хлиманков, который участвовал в инспекции. Впрочем, по его словам, еще есть куда стремиться.

Как напоминает ресурс NASHBRYANSK.RU, до 2016 года на организацию питания учеников городская казна предоставляла в день по 13,5 рубля. Бюджет области добавлял к этой сумме по 3,5 рубля. Родительская доля составляла от 20 до 30 рублей в день. В последние полтора года эта сумма была увеличена вдвое.

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