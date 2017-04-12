Мир Елена Баталина Китай начнет строительство аэродрома в Антарктиде в 2018 году В первую очередь построят ВПП, а позже возведут инфраструктуру

Китай планирует построить наантарктическом ледяном щите в Антарктиде аэродром, способный принимать самолеты всех типов. Об этом сообщил заместитель директора Научно-исследовательского полярного института Китая Сунь Бо.

Строительство должно стартовать в 2018 году. В первую очередь построят взлетно-посадочную полосу недалеко от исследовательской станции «Чжуншань». Позже возведут инфраструктуру аэродрома, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на Nation News.

Отмечается, что строительство аэродрома планируют начать во время 34-й арктической экспедиции Китая, которая должна добраться до Антарктиды к концу 2017 года. По словам Сунь Бо, позже КНР планирует построить другие взлетно-посадочные полосы с возможностью приема самолетов без специальных лыж, сообщает «РИА Новости».