Ксения Аскерова Прокуратура потребовала заменить в Пензе 5,5 км теплосетей Иск с требованием о необходимости замены теплосетей направлен в суд

Прокуратура Пензенской области потребовала заменить более 5500 м ветхих участков теплосетей. Иск с требованием о необходимости замены теплосетей направлен в суд, сообщила замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области Елена Сумбаева.

«По результатам принятых мер ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза» направило в администрацию города график вывода в ремонт теплосетей. На их замену в 2017 году предполагается выделить дополнительные средства», — приводит слова Сумбаевой ИА «Пенза-Пресс».

Региональная прокуратура занялась проверкой деятельности теплоснабжающей организации после обрушения кровли ТЭЦ-1 в Пензе на площади около 600 кв. м в январе текущего года, где погиб один человек.

Как сообщали «Известия», причинами произошедшего могли стать ремонтные работы и изношенность кровли, в результате чего произошли четыре прорыва на тепломагистралях города. Прорывы на теплосетях причинили значительный ущерб для 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах, в результате чего в городе с 27 по 30 января был введен режим ЧС.