Мир Андрей Миленин Казахстан к 2025 году собирается полностью отказаться от кириллицы Нурсултан Назарбаев поручил правительству до конца 2017 года составить график перехода казахского алфавита на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству до конца 2017 года составить график перехода казахского алфавита на латиницу.



«До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице», — говорится в его статье, опубликованной в газете «Егемен Казахстан» («Независимый Казахстан»).



Глава Казахстана подчеркнул, что с 2018 года надо готовить специалистов для обучения и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести все организационные и методические работы.



Как отметил Назарбаев, необходимость перехода на латиницу обоснована политическими причинами, развитием технологий, а также особенностями процессов в обучении и науке XXI века.



По его словам, дети со школьной скамьи изучают английский язык и учат латинские буквы, поэтому для молодого поколения проблем возникнуть не должно. При этом президент Казахстана отметил, что в первое время кириллица будет использоваться наряду с латиницей.



Он добавил, что полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году.



Языковая реформа, результатом которой стал переход большинства бывших советских республик на кириллицу, была завершена в конце 1930-х. Из всех республик Советского Союза свои традиционные алфавиты сохранили лишь Грузия и Армения, а республики Балтии после их присоединения к СССР по-прежнему продолжали писать на латинице.