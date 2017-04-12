Политика Светлана Храмова Кремль отвергает обвинения в попытках скрыть вину Асада в химатаке Именно Россия инициировала проведение расследования инцидента, отметил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отвергает любые обвинения в том, что российские власти пытались ввести в заблуждение мировое сообщество по поводу ответственности за применение химического оружия в Идлибе.

Об этом представитель Кремля заявил журналистам в среду, 12 апреля.

«В любом случае мы отвергаем любые обвинения на этот счет. Хотим напомнить, что единственной страной, которая с самого начала требовала беспристрастного международного расследования обстоятельств применения химических отравляющих веществ под Идлибом, была Российская Федерация», — сказал Песков.

Также он отметил, что именно Россия призвала как можно скорее организовать расследование, чтобы не «клеить безосновательно ярлыки на ту или иную сторону».

Ранее власти США заявили, что Россия распространяла противоречивую информацию о химической атаке в Сирии.

«Сирийский режим и Россия пытались посеять сомнения среди мирового сообщества в вопросе того, кто ответственен за применение химоружия против жителей Сирии в этой и других химатаках», — цитировало издание New York Times доклад американских спецслужб.