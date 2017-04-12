Письмо автору
Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Политика 12 апреля 2017, 13:05 Светлана Храмова

Кремль отвергает обвинения в попытках скрыть вину Асада в химатаке

Именно Россия инициировала проведение расследования инцидента, отметил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отвергает любые обвинения в том, что российские власти пытались ввести в заблуждение мировое сообщество по поводу ответственности за применение химического оружия в Идлибе.

Об этом представитель Кремля заявил журналистам в среду, 12 апреля.

«В любом случае мы отвергаем любые обвинения на этот счет. Хотим напомнить, что единственной страной, которая с самого начала требовала беспристрастного международного расследования обстоятельств применения химических отравляющих веществ под Идлибом, была Российская Федерация», — сказал Песков.

Также он отметил, что именно Россия призвала как можно скорее организовать расследование, чтобы не «клеить безосновательно ярлыки на ту или иную сторону».

Ранее власти США заявили, что Россия распространяла противоречивую информацию о химической атаке в Сирии.

«Сирийский режим и Россия пытались посеять сомнения среди мирового сообщества в вопросе того, кто ответственен за применение химоружия против жителей Сирии в этой и других химатаках», — цитировало издание New York Times доклад американских спецслужб.

Читайте также:

Песков: абсурдно ставить вопрос о прекращении поддержки Асада

Пресс-секретарь Трампа извинился за сравнение Асада с Гитлером​​​​​​​

Мультимедиа

Как выглядит Земля из космоса
Как выглядит Земля из космоса
15
Как разрабатывают и изготовляют космические аппараты
Как разрабатывают и изготовляют космические аппараты
11
Церемония прощания с Евгением Евтушенко
Церемония прощания с Евгением Евтушенко
22

Мнения

Обидно, что люди забывают настоящих героев. Мы все, жители планеты Земля, должны их знать и помнить
Евгений Миронов
актер
Пути выхода из кризиса есть, но нет готовых сценариев. И это внушает опасения за отрасль, которой мы привыкли гордиться
Иван Чеберко
журналист
Христиане в Сирии подвергаются ежесекундной опасности. Это пример того, какого джинна США выпускают из бутылки, когда воюют с суверенным государством
Владимир Мамонтов
журналист
Политический консультант - не мелкий жулик, бегающий на заднем плане. Это человек, помогающий минимизировать количество конфликтов в обществе
Евгений Минченко
политконсультант
Сегодня многие страны хотели бы иметь Вьетнам своим приоритетным партнером, и за это надо серьезно бороться, в том числе и нам
Константин Внуков
посол России во Вьетнаме
История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей

Выбор редакции

Наверх