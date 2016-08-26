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«Служанка» на миллион

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В самом успешном корейском фильме каждая деталь заточена под хорошие продажи

Фото: kinopoisk.ru

В российский прокат вышла картина «Служанка» (18+), главный бестселлер в истории корейского кино. Еще до премьеры в Канне права на новый фильм Пак Чхан-ука, создателя «Олдбоя» (18+) и «Жажды» (18+), были проданы более чем в 120 стран. После премьеры их количество увеличилось до 175 и Hollywood Reporter рапортовал о рекорде: «Служанка» стала самым продаваемым корейским фильмов в истории.

Если обойтись без спойлеров, сюжет «Служанки» выглядит примерно так. Корея 1930-х, период японской оккупации. Мошенник, представляющийся графом Фудзиварой, нанимает девушку, дочь воровки, чтобы та стала личной служанкой и поверенной японской аристократки по имени Хидеко. Цель у мошенника самая прагматичная — при помощи внедренного агента склонить Хидеко к браку, бежать с ней в Японию, где сдать супругу в сумасшедший дом и спокойно обналичить ее состояние.

Наследница живет взаперти в шикарном имении под строгим присмотром демонического дяди-опекуна. Страстный библиофил устраивает богатым эротоманам закрытые чтения-презентации порнолитературы с театрализованными постановками наиболее ярких сцен, в которых солирует его юная племянница.

Любители клубнички нервно курят сигары, в вожделении сводят колени и оптом скупают поддельные раритеты, написанные и напечатанные здесь же на аутентичном оборудовании. Пыльный бизнес порнограф ведет на пару с иллюстратором Фудзиварой. Разумеется, распутник не планирует выдавать Хидеко замуж, а рассчитывает в скором времени сам вступить в распоряжение капиталом племянницы уже в статусе супруга.

Как всегда у Пака, интрига закручена в тугой корейский узел. История совершает несколько непредсказуемых кульбитов, которые переворачивают сюжет с ног на голову: жертвы оказываются палачами, чтобы затем вновь превратиться в жертв. Искусно владея языком жанра, Пак играет зрителем, как опытный фокусник, раскрывая махинацию только ближе к финалу.

Было бы наивно сводить успех «Служанки» только к увлекательной истории или выводить формулу идеальных продаж из замены фирменного корейского насилия на секс. Хотя привычных рек крови в «Служанке» действительно нет, а секс вполне достоин попадания в категорию софт-порно. Как в грамотном бизнес-проекте, под хорошие продажи здесь заточена каждая деталь.

Шикарный восточный колорит замешан на традициях готического романа с обязательным старинным особняком, привидениями и тайными подвалами. Мультикультурный коктейль разведен настоящим мастером-баристой, идеально усвоившим урок своего американского провала. «Стокер», предыдущий фильм Пака, хотя и был не так плох, как показалось на первый взгляд, демонстрировал совершенную неспособность побороть чужой материал, снятый на чужом языке в чужой стране и чужими актерами.

В «Служанке» все детали механизма работают безукоризненно. Тот же шикарный сет в викторианском стиле отыгран совершенно на ином уровне. Изумительная проработка деталей, свойственная скорее британским историческим экранизациям, выверенная режиссура, контролирующая каждый нюанс зрительской эмоции. Сочные актерские работы, шикарные костюмы и провокационные, мастерски выверенные эротические сцены — технично, красиво, доступно и без лишних авторских отступлений. Зритель уходит благодарным и полностью удовлетворенным.

Можно сказать, что Пак, мастер короткого рассказа, впервые заходит на территорию большого романа. Если продолжать аналогию, «Служанка», пожалуй, первый фильм мастера занимательного чтива, удостоенный шикарного издания в твердой обложке.

Другое дело, что не всякий роман в твердой обложке — «Анна Каренина», а сложнопостановочные фильмы, как показывает личный опыт, выветриваются из головы быстрее прочих.

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Известия // пятница, 26 августа 2016 года

«Служанка» на миллион

«Служанка» на миллионВ самом успешном корейском фильме каждая деталь заточена под хорошие продажи

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