Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). СКА (Санкт-Петербург) – «Металлург» (Магнитогорск).

Фото: ТАСС/Андрей Серебряков

В грядущие выходные жители Северной столицы увидят противостояние двух лучших клубов КХЛ предыдущих трех сезонов. Главный тренер сборной России Олег Знарок начинает свою первую домашнюю серию во главе СКА. Проигрыш в родном Челябинске местному «Трактору» (1:2) в овертайме подпортил дебют новому рулевому армейцев, но уже в четверг в первом домашнем матче сезона против «Салавата Юлаева» команда получила шанс реабилитироваться. А в субботу она примет на своем льду действующего обладателя Кубка Гагарина — магнитогорский «Металлург». У подопечных Ильи Воробьева, стартовавших с победы в игре на Кубок открытия против ЦСКА (3:2), главным героем вечера будет форвард Сергей Мозякин. После заброшенной в ворота московских армейцев шайбы 35-летний нападающий находится в трех голах от рекорда легендарного Бориса Михайлова по количеству взятий ворот противника в национальном первенстве и КХЛ, а между двумя армейскими коллективами уместился выездной матч против череповецкой «Северстали». Не исключено, что рекорд Михайлова, несколько раз тренировавшего СКА, будет взят именно в Санкт-Петербурге.

27 августа, 17.00, спортивно-концертный комплекс «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция на канале КХЛ.



Футбол. Чемпионат России. 4-й тур. «Краснодар» – «Локомотив».

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

«Локомотив» после смены руководства нечасто радует болельщиков результатами. Две ничьи с «Тереком» и «Крыльями Советов» — явно не то, чего ждут от «железнодорожников» их поклонники. Шанс реабилитироваться есть на выезде в Краснодаре, где местный одноименный клуб будет играть после ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы. Режим двух игр в неделю уже сказался на подопечных Олега Кононова в виде поражения от «Спартака» в последнем туре. Кроме того, это будет первая игра без системообразующего для «быков» исландского центрального защитника Рагнара Сигурдссона, перешедшего в лондонский «Фулхэм». «Локомотив» в отличие от соперника своего лидера Ведрана Чорлуку сумел удержать.

28 августа, 19:15, стадион «Кубань» (Краснодао). Прямая трансляция на «Матч ТВ».

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. ЦСКА – «Салават Юлаев» (Уфа).

Фото: ТАСС/Андрей Старостин

Армейцы вновь начинают штурм главной высоты в европейском клубном хоккее. После двух проигранных матчей — финала Западной конференции-2015 против СКА и финала Кубка Гагарина-2016 против магнитогорского «Металлурга» — подопечные Дмитрия Квартальнова, возможно, имеют последний шанс выиграть титул в своем нынешнем виде. Усугубляет ситуацию уход из клуба лидеров прошлого сезона Александра Радулова, Джеффа Плэтта и Романа Любимова, а также отсутствие равноценной замены. Оптимизм у болельщиков красно-синих вызывает достойная игра в Кубке открытия против магнитогорского «Металлурга», пусть и проигранная, а также блестящее выступление Дмитрия Кугрышева, постепенно занимающего вакантное после отъезда Радулова место лидера команды. Успешным этот сезон может стать для «Салавата», чей главный тренер Игорь Захаркин провел свою первую «предсезонку» в самостоятельной карьере в КХЛ. Блестяще игравшая в атаке, но неважно защищавшаяся в прошлом сезоне команда из Башкортостана сумела усилить оборону, при этом в атаке потеряв лишь Николая Прохоркина.

27 августа, 17.00. Ледовый дворец спорта ЦСКА. Прямая трансляция на «Матч! Игра».

Теннис. Турнир WTA в Нью-Хейвене.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

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Елена Веснина и Екатерина Макарова проводят свой первый крупный турнир после триумфа в Рио-де-Жанейро, где они принесли России золото в парном разряде. В случае победы в четверг вечером над украинкой Элиной Свитолиной (десятой ракеткой турнира) Веснина выйдет в полуфинал открытого чемпионата Коннектикута. Макаровой придется сложнее — ее в четвертьфинале ждет звездная чешка Петра Квитова. Основным конкурентом россиянок на завершающем отрезке турнира является польская теннисистка Агнешка Радваньска.

27 августа, 03.00, полуфиналы; 28 августа, 03.00, финал. Хардовый корт комплекса Cullman-Heyman Tennis Center (Нью-Хейвен, штат Коннектикут, США). Прямые трансляции на «Евроспорт 1» и «Евроспорт 2».

Футбол. Чемпионат России. 5-й тур. «Анжи» (Махачкала) – «Спартак» (Москва).

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

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После вылета из Лиги Европы и отставки Дмитрия Аленичева «Спартак» сумел встряхнуться и набрать 7 очков в трех матчах с непростыми соперниками, обеспечив Массимо Каррере полноценное утверждение в качестве главного тренера. Теперь им предстоит непростой выезд в Махачкалу. Весной местный «Анжи» был в родных стенах разгромлен красно-белыми со счетом 4:0, но сейчас дагестанский клуб в гораздо лучшей форме и так просто очки действующему лидеру турнирной таблицы РФПЛ он не отдаст.

28 августа, 17.00, стадион «Анжи-Арена» (Каспийск, Дагестан). Прямая трансляция на «Матч ТВ».

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