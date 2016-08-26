Трамп против ФРС

Федеральная резервная система (ФРС) — опора американской экономики, так считают многие. Она эмитирует доллары и кредитует банки, которые в последние годы уже привыкли к невероятно дешевым деньгам от ФРС. Ключевая ставка ФРС не так давно составляла 0,25%. Теперь она выросла до 0,5%. Ее давно обещают поднять еще выше в знак выздоровления американской экономики, которой якобы больше не нужны искусственные опоры. Однако уже много месяцев начальство ФРС все как-то не может решиться это сделать. От этого-то и ползут слухи о девальвации доллара.

ФРС — «независимое федеральное агентство», выполняющее функции центрального банка. Оно мало зависит от правительства, зато контроль над ним осуществляют частные банки, которые входят в его состав. И решения ФРС принимаются не столько исходя из национальных интересов, и даже интересов реального сектора, сколько во благо финансистов. И чем серьезней были проблемы банков, тем больше денег они получали от этого агентства. Аудиторская проверка ФРС конгрессом в 2012 году выявила расход по серым схемам в $16 трлн. Но делу ход дан не был, и ФРС продолжила работу в прежнем стиле.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп объясняет политику ФРС весьма прямолинейно. По его словам, ФРС в компании с администрацией Барака Обамы создали в американской экономике грандиозный пузырь. И Трамп более всего желает, чтобы этот пузырь лопнул до его избрания, а не после. Так новому президенту легче было бы избежать обвинений в свой адрес.

Пока же Трамп сам обвиняет противников.

Госдолг США перевалил за $19 трлн, что соответствует 103% ВВП. Трамп негодует: «регулятор (ФРС) наградил финансовую систему США огромной задолженностью, которая разъедает Америку как рак». Он также отмечает, что «у чиновников Федрезерва перед американским народом нет вообще никакой ответственности». Трамп обещает сменить главу ФРС Джанет Йеллен, чьи полномочия истекают в 2018 году, а долг — рефинансировать.

Каким образом Трамп рассчитывает рефинансировать неподъемный американский долг — загадка. Но по словам кандидата в президенты, США не могут обанкротиться, пока печатают доллары. При этом Трамп вовсе не сторонник безудержной эмиссии денег. Ею как раз прославилась команда демократов — его противников. Потому, если президентом станет Хиллари Клинтон, эмиссии долларов не миновать и ослабления курса тоже. Все это отчасти наблюдалось в годы первой волны кризиса.

Ослабление доллара уже идет. В августе по отношению к американской валюте укреплялись евро и японская иена. Этому не помешали ни референдум в Великобритании, ни плачевное состояние японской экономики. Взлет цен на нефть с $42 до $51 за баррель также произошел из-за слабости доллара и чрезвычайно мягкой денежной политики ФРС. Есть и еще одна причина ослабления доллара — это уменьшение спроса на него в мире, особенно под влиянием кризиса в экономиках БРИКС.

В 2008–2009 годах США нашли опору для лечения симптомов кризиса. ФРС эмитировал и передавал банкам доллары, государство наращивало долг, что также поддерживало банки — держатели облигаций правительства. Банки получали огромные средства, которые обесценились бы, если бы в мировой экономике не произошла активизация. Ее основным источником был рост экономик БРИКС. Правительства этих стран также старались помочь американской финансовой системе, чтобы ликвидировать кризис. Но рост «молодых экономик» к 2015 году выдохся. Это обвалило цены на нефть, а власти США поняли: надо брать чужие ресурсы силой.

Однако США не успели взломать рынки стран БРИКС, политическая борьба затянулась. Импичмент президента Бразилии Дилмы Русеф не дал результатов. Китай удержался от девальвации юаня, к которой его явно принуждали американские финансисты, рассчитывая на отток капиталов в США. «Крестовый поход» против России идет уж слишком долго.

Американцы устали от внешней политики.

Они поставили на социальные и экономические вопросы. Как на зло корпорации в США зафиксировали в середине 2015 года отрицательную прибыль. Капиталы со всего мира перестали искать в США «тихую гавань». Началось «метание» финансов, что и укрепило евро и иену в последнее время.

ФРС в этих условиях отказалась повышать ключевую ставку. Цель очевидна. Трамп ее охарактеризовал весьма точно: если поднять ставку хотя бы до 1,5% — «на процент», то финансовая система США этого не выдержит. Последует обвал на фондовом и сырьевом рынках. Раны кризиса откроются с силой, быть может, большей, чем в 2008 году. Курс доллара упадет, как это уже было в далекие кризисные 1970-е годы. Клинтон — проиграет выборы, а новый президент получит груду проблем в экономике США. Их придется разбирать в режиме катастрофы.

Поэтому правящий в США блок банкиров, правых демократов и людей из ФРС стремится оставить все как есть. Кроме того, им важно сохранить видимость стабильности до выборов. Они не заглядывают далеко и не готовят решений для экономики. Им достаточно того, что Клинтон даст банкам в трудный момент любое количество денег. Если это ударит по доллару, то с этим придется смириться и спасать банки любой ценой, наказывая за кризис кого угодно, но только не их — подлинных виновников. Долг США при этом продолжит расти: удвоился при Обаме, удвоится и при Клинтон.

Но финансовый капитал может проиграть выборы. Президент Трамп вряд ли будет ограничиваться мерами по сокращению налогов. Ему нужно будет подчинить себе ФРС и нормализовать ставку, поднять ее более чем на процент, что лишит банки дармовых денег для безответственных спекуляций. Однако от размера ставки ФРС зависят и платежи по долгу. Американский долг так велик, что даже при слегка увеличенной ставке ФРС выплачивать проценты по нему будет уже невозможно.

Демократы долго увеличивали госдолг, что позволяло избежать дефолта. ФРС удалось даже укрепить доллар, немного умерив свою политику — отказавшись от «количественного смягчения» (выкупа частных бумаг) в 2014 году. Но возможности прежней мягкой политики исчерпаны, что банкиры, естественно, признавать не желают. Став президентом, Трамп должен будет сократить госдолг и его давление на бюджет. Никакая экономия не поможет, если не начать войну против ФРС.

Дорогой доллар не позволит промышленности США развиваться. Потому его вынужденное ослабление даже выгодно. Если при этом американские власти сумеют национализировать хотя бы 50% долга, что контролирует ФРС, и законодательно ограничат выплаты по другой части долга, то в экономике станет можно попробовать иную политику. Должен помочь и протекционизм; Трамп делает на него ставку в своей агитации. Многое можно будет сделать в экономике, преодолев наконец «кризис 2008 года».

Автор — руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений

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