Клиенты банков стали открывать «невидимые счета»

Клиенты стали открывать в банках так называемые счета-невидимки, которые не будут отображаться в интернет-банке. По сложившейся практике, если у клиента есть дистанционный кабинет на сайте банка, там отображаются все его счета. «Невидимый счет» — это способ защититься не только от кибермошенников, но и от любопытных родственников или коллег по работе, которые могут оказаться за спиной в тот момент, когда у пользователя открыт интернет-банк. Сделать счет невидимым в интернет-банке или перевести в этот статус действующие счета уже можно в крупных российских банках — например, в Бинбанке и Тинькофф-банке.

По последним данным Центробанка, на 1 апреля 2016 года у физлиц было открыто 133,9 млн счетов в российских банках (в том числе 113,8 млн — с доступом через интернет-банк и 101,6 млн — с доступом через мобильный банк). За год общее количество розничных счетов в банках увеличилось на 12%. На 21% выросло число счетов с доступом через интернет-банк, на 25% — с доступом через мобильное приложение на смартфонах.

При желании клиенты могут скрыть часть своих счетов. В Бинбанке и Тинькофф-банке «Известиям» пояснили, что сделать уже действующий счет невидимым можно прямо в личном кабинете на сайте кредитной организации.

— У ряда клиентов, пользующихся интернет-банком, периодически возникает желание сделать определенные счета невидимыми, — отметил Алексей Дегтярев, руководитель блока электронного бизнеса группы Бинбанка. — В наших системах интернет-банка и мобильного банка реализована такая функция. Цель клиента может быть не только в том, чтобы обезопасить себя, но и просто в удобстве: порой у человека несколько счетов, вкладов, несколько карт банка, поэтому он может оставить в основном меню только те из них, которыми часто пользуется, чтобы не путаться. Естественно, невидимые счета при желании можно снова сделать видимыми в системе интернет-банка. На свойства и функционал счетов эта опция никак не влияет: в любом случае счет остается точно таким же банковским счетом, даже если его не видно в интернет-банке.

По словам официального представителя Тинькофф-банка Дарьи Ермолиной, по сути, невидимый счет ничем не отличается от того, что отображается в личном кабинете на сайте кредитной организации.

— Он лишь располагается внизу списка всех счетов с пометкой «скрытый счет» и открывается при клике на него, — пояснила Дарья Ермолина. — Скрыть можно любой счет. Клиенты пользуются этим инструментом в разных случаях: например, если у клиента много счетов, то он может расположить тот из них, которым он редко пользуется, в самый низ списка. Это может быть, например, накопительный счет на отпуск.

По наблюдениям собеседницы, пользователи обычно скрывают неактивные или редко используемые счета.

По словам зампреда Локо-банка Андрея Люшина, есть доля клиентов, которые беспокоятся, что информация об их счетах может случайным образом оказаться раскрытой для ближнего круга людей, и это внесет дискомфорт в их общение.

По мнению управляющего директора «БКС Ультима» Виталия Багаманова, управлять невидимыми счетами можно при личном обращении в отделение банка.

— SMS-уведомления в данном случае могут быть вполне удобны — за исключением тех случаев, когда клиент хочет полностью исключить появление любой информации о своем счете, поскольку считает, что его сообщения может кто-то прочитать, — говорит Виталий Багаманов.

Собеседники «Известий» сходятся во мнении, что защита от кибермошенников с помощью скрытых счетов — скорее вторичная цель. Эксперты напоминают, что взломать интернет-банк не так просто. Мошенники атакуют ПК пользователей с помощью «троянов» для кражи логинов-паролей, а затем получения дубликата SIM-карты с целью вывода средств со счета клиента (одноразовые пароли для операции приходят на мобильный телефон). На руку злоумышленникам часто играет человеческий фактор: иногда клиенты сами открывают страницу интернет-банка, например в офисе, отходят от ПК и могут стать потенциальными жертвами хищений. Или подключают интернет-банк к соцсетям, которые не несут ответственности за утерю денег граждан.

В прошлом году основной мишенью кибермошенников стал именно интернет-банк, констатировал ЦБ 1 апреля 2016 года. В опубликованном тогда «Обзоре о несанкционированных переводах денежных средств» регулятор пояснил, что это связано с требованиями по усилению защиты АТМ (банкоматы всех банков уже по меньшей мере два года должны быть оснащены средствами защиты от скиммеров), а также с растущей популярностью интернета. Впрочем, объем хищений средств со счетов россиян в прошлом году упал на 27%, до 1,14 млрд рублей. Мошенники 260 тыс. раз атаковали карточные счета россиян.

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