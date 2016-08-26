Правительство легализует продажу алкоголя, табака и лекарств в Сети

В России могут разрешить дистанционную продажу алкоголя, табака, лекарственных препаратов и ювелирной продукции. Поручения профильным ведомствам проработать вопрос были даны по результатам совещания по вопросу оценки состояния рынка интернет-торговли в РФ и мерам по ее развитию в России у вице-премьера Аркадия Дворковича, проведенного в июле этого года.



Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минпромторгу и Минздраву поручено «рассмотреть возможность снятия ограничений и составить предложения по механизмам контроля дистанционных продаж продуктов питания, фармацевтических препаратов, медицинских товаров, алкоголя, ювелирных товаров и табачных изделий».

Куратор рабочей группы «Связь и информационные технологии» экспертного совета при правительстве РФ Ирина Левова рассказала, что на совещании у Аркадия Дворковича рассматривался вопрос развития розничной торговли на экспорт.

— У нас большой перечень товаров, которые запрещено продавать дистанционно. И если что-то запрещено продавать внутри страны, то продавать эти товары через интернет на экспорт странно, — рассказала Ирина Левова. — У нас есть национальный русский напиток — водка, который мог бы продаваться дистанционно за рубеж. То же самое касается лекарств, есть определенный тип препаратов, которые тоже можно было бы продавать за рубеж. Но чтобы это стало возможным, надо сначала разрешить их продавать в России.

По словам помощника министра экономического развития Елены Лашкиной, интернет-торговля является наиболее активно развивающимся сегментом интернет-технологий, в котором задействовано огромное количество хозяйствующих субъектов всех уровней: разработчики программного обеспечения, интернет-провайдеры, веб-дизайнеры, транспортные компании, владельцы онлайн-площадок, поисковых систем и т.д.



— Минэкономразвития России в целом поддерживает меры, направленные на повышение предпринимательской активности на рынке розничной продажи потребительских товаров, в том числе алкогольной и фармацевтической продукции, посредством их продажи дистанционным способом, — рассказала «Известиям» Елена Лашкина. — Продвижение дистанционной торговли может положительно отразиться на уровне конкуренции на товарных рынках и в будущем стать одним из основных драйверов развития малого и среднего предпринимательства.

По данным национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), российский рынок интернет-торговли в 2015 году достиг объема 781 млрд рублей (на 19% больше, чем годом ранее). По прогнозам на 2016 год, объем рынка достигнет 1,103 трлн рублей (рост на 68%).

— Наш подход к либерализации указанных товарных групп основан на том, что если оборот тех или иных товаров разрешен, то он должен быть доступен всеми возможными способами, — говорит Елена Лашкина. — При этом нужно учитывать необходимость обеспечения государственного контроля и надзора за соблюдением требований безопасности и других требований к продаже товаров. Так, например, при продаже алкоголя дистанционным способом должны соблюдаться требования об идентификации возраста покупателя, о запрете продажи в ночное время, о наличии разрешения на торговлю продукцией, о возврате товара и т.д.

Согласно пункту 5 постановления правительства РФ от 27 сентября 2007 года № 612 (в ред. постановления правительства РФ от 4 октября 2012 года №1007), «не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ». Свободная реализация запрещена, к примеру, для табачных изделий.

Несмотря на запрет, продажа лекарств и алкоголя через интернет происходит в России и сейчас при помощи различных схем обхода запрета. Например, компании по интернету продают зажигалки, а алкоголь идет в подарок при их покупке. Другие «сдают в аренду» бутылку с алкоголем, принимая в залог денежные средства, и если «арендованная» бутылка не будет возвращена в исходном виде, то деньги не возвращают. Некоторые компании продают алкоголь курьеру, который привозит бутылку заказчику и подписывает доверенность на покупку в магазине.



— В настоящий момент отсутствует четкий перечень товаров, дистанционная продажа которых запрещена, — пояснила официальный представитель компании Ozon.ru Мария Назамутдинова. — Некоторые относят к ним продукты питания и ювелирные изделия, хотя прямых ограничений в нормативных актах нет.

Дистанционная продажа лекарств запрещена с 1 июля 2015 года, когда в силу вступили принятые поправки в закон «Об охране здоровья». Аптека имеет право опубликовать стоимость лекарства на сайте. Пользователь может собрать через сайт корзину нужных лекарств, но нужно приехать в аптеку, чтобы заплатить за них и забрать покупку. Однако и тут некоторые продавцы идут на хитрость. Согласно закону «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», доставка лекарств этим категориям граждан разрешена. Продавцы считают, что все, кто у них заказывает лекарства, — «герои» или «кавалеры», но когда привозят лекарство на дом, то «забывают» проверить соответствующие документы. Ответственности за это в законе не предусмотрено.

— Раз всё и так продается через интернет, логично продажу разрешить, — считает Ирина Левова. — Во-первых, государство сможет контролировать качество продаваемой продукции, во-вторых, за счет собираемых налогов государство обеспечит поступление дополнительных денег в бюджет.



В Минздраве РФ идею снятия запрета на продажу алкоголя в сети не поддерживают.

— Предложение о снятии запрета дистанционной продажи алкогольной продукции способно нивелировать позитивное воздействие сокращения точек продаж алкоголя — одной из наиболее эффективных мер борьбы с вредным потреблением алкогольной продукции, — заявили «Известиям» в Минздраве. — Результаты исследований свидетельствуют о том, что чем доступнее алкоголь, тем больше его употребляют и тем больший в результате наносится вред. Даже незначительные ограничения доступности алкоголя идут на пользу здоровью, снижают уровень насилия и вреда, причиняемого другим лицам, помимо потребляющих алкоголь. Кроме того, продажа алкогольной продукции дистанционным способом невозможна без ее рекламы, воздействующей на неопределенный круг лиц, в том числе на детей и подростков. Благодаря предпринятым в последние годы ограничительным мерам потребление алкоголя в Российской Федерации снизилось c 14,3 до 10,5 л на душу населения с 2009 по 2015 год.

В Минпромторге и Минкомсвязи ситуацию не прокомментировали.