Российская арктическая пехота пойдет в бой на квадроциклах

В состав дивизии береговой обороны, которую планируется развернуть в 2018 году на Чукотке, войдет несколько мотострелковых арктических батальонов на четырех- и шестиколесных квадроциклах. Задача новых уникальных подразделений — вести патрулирование побережья, не допустить высадки вражеских диверсантов. В случае масштабного штурма берега морской пехотой противника арктическая пехота быстро выдвинется на угрожаемое направление и с ходу примет бой.

Как пояснили «Известиям» несколько информированных источников в Минобороны России, принципиальное решение о создании батальонов на квадроциклах уже принято. Правда, пока военные решают, сколько необходимо новых воинских подразделений, чтобы гарантированно прикрыть береговую линию Чукотки, а также на каких мотовездеходах арктические пехотинцы будут выполнять поставленные задачи.

— В настоящее время испытания квадроциклов нескольких типов успешно проведены военнослужащими 80-й арктической бригады. Техника заслужила только положительные отзывы, — рассказал «Известиям» представитель оперативного командования «Север», знакомый с ситуацией. — Конечно, на первый взгляд более логично посадить мотострелков на снегоходы. Но, во-первых, действовать они будут в прибрежной зоне, где снег не такой уж и глубокий, зато много камней. Во-вторых, на Чукотке бывает, хоть и короткое, но всё же лето, когда сходит снег. А в таких условиях снегоходы бесполезны.



В армиях развитых стран мира квадроциклы активно используются в горнострелковых частях и подразделениях, в воздушно-десантных войсках.



— Конечно, такие машины есть у спецназовцев, — рассказал «Известиям» независимый военный эксперт Алексей Хлопотов. — В настоящее время фирмы — производители квадроциклов помимо классических двух- и одноместных моделей мотоциклетного типа предлагают мотовездеходы, внешне напоминающие багги, способные перевозить четырех человек и до 500 – 600 кг груза в специальном багажнике. Именно такие «баггиобразные» квадроциклы с багажниками уже сотнями закупаются военными ведомствами других стран.

По словам эксперта, в России рынок квадроциклов достаточно развит, и у Минобороны есть возможность выбрать наиболее подходящие модели.

— Наиболее массовые и надежные мотовездеходы на российском рынке традиционно представляют фирмы Yamaha и BRP. Но сейчас иностранцев активно теснят российские производители, в частности «Русская механика», — рассказал Алексей Хлопотов. — В среднем цена на двухместный мотоциклетный квадроцикл начинается от 350 тыс. рублей, тогда как за четырехместную багги придется отдать более 700 тыс.

О боевых возможностях современных квадроциклов говорит тот факт, что экипаж четырехместного мотовездехода американской 82-й воздушно-десантной дивизии помимо личного стрелкового оружия также вооружен 7,62-миллиметровым пулеметом и гранатометом «Карл Густав». В багажнике и салоне машины размещены несколько одноразовых гранатометов и противотанковый комплекс «Джавелин» с запасом ракет. А на шестиколесных квадроциклах американские десантники перевозят минометы с запасом мин, ПЗРК, автоматические гранатометы и т.д.

В настоящее время российские мотострелки передвигаются и воюют на боевых машинах пехоты БМП-2 и БМП-3, а также бронетранспортерах БТР-80 и БТР-82. Но арктические пехотинцы пока единственной российской арктической мотострелковой бригады передвигаются на отличающихся уникальной проходимостью тягачах МТЛБ и двухзвенных тягачах ДТ-30 «Витязь».

— Стандартная мотострелковая рота — это примерно 90 – 100 военнослужащих и 12 – 13 боевых машин. Но арктические роты на квадроциклах будут иметь меньше машин и личного состава. Поэтому не исключено, что во вновь сформированной дивизии береговой обороны также будут и тяжеловооруженные арктические батальоны на МТЛБ, — считает военный историк Дмитрий Болтенков. — Задача подразделений на квадроциклах будет заключаться в уничтожении диверсантов противника и патрулировании береговой линии. В случае же высадки десанта морской пехоты стрелкам надо будет нанести врагу максимальные потери, удержав их на месте и не позволив прорваться вглубь нашей территории, пока не подойдут другие части и подразделения с более серьезным вооружением.

По словам эксперта, хотя идея о высадке полноценного морского десанта на Чукотке на первый взгляд выглядит несколько фантастично, но на самом деле такой сценарий развития ситуации вполне возможен.

— Достаточно даже беглого взгляда на карту, чтобы понять — в случае гипотетической высадки морского и воздушного десантов со стороны Аляски через Берингово и Чукотское моря противнику даже не нужны десантные корабли и авианосцы. Настолько там незначительные расстояния между двумя берегами, — полагает Дмитрий Болтенков.

В 1980-е годы на Чукотке была развернута 99-я мотострелковая дивизия, задачей которой как раз и была защита от возможной высадки вражеского морского десанта. Правда, спустя некоторое время дивизия была сокращена до бригады, затем свернута в базу хранения, а потом и окончательно расформирована. В настоящее же время на Чукотке действует несколько военных авиационных комендатур и эскадрилья беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».