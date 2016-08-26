Партии не нашли кому довериться

25 августа на информационном ресурсе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была размещена информация о 249 зарегистрированных доверенных лицах от всех 14 партий, участвующих в парламентских выборах. Всего действующее законодательство разрешает политическим объединениям иметь до тысячи доверенных, однако участники избирательной кампании не спешат использовать предоставленную им возможность по максимуму.

«Единая Россия» до сих пор не предоставила документы для регистрации своих доверенных лиц. В Центральном исполкоме партии «Известиям» рассказали, что они уже подобраны и активно работают, а их формализация произойдет в ближайшее время. Другой источник в ЕР утверждает, что некоторые кандидатуры еще обсуждаются, но в общей сложности ожидается регистрация порядка 850 человек из числа сторонников партии.

Зампред ЦИКа «Единой России» Константин Мазуревский рассказал «Известиям», что список формировался из числа профессионалов в конкретных областях, авторитетных среди своих коллег и избирателей. Он пояснил, что кандидатуры доверенных лиц были предложены региональными отделениями партии.

КПРФ уже зарегистрировала 192 человека в качестве доверенных лиц, но за оставшееся время в партии всё же намерены приблизить эту цифру к тысяче, об этом «Известиям» рассказал депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев. По его словам, партия традиционно использует доверенных лиц для усиления агитации.

— Как правило, это наши закаленные товарищи, которые имеют серьезный опыт работы на выборах, в первую очередь агитационный и организационный. Они берут на себя значительную часть работы. Статус им позволяет быть активными участниками избирательного процесса и помогать областным партийным организациям, — пояснил он.

В дальнейшем институт доверенных лиц нужно укреплять, для того чтобы как можно большее количество людей участвовало в избирательной кампании, так как это идет на пользу и кандидатам, и партиям, и самой системе выборов, уверен Соловьев.

На сегодняшний день, кроме «Единой России», из парламентских партий своих доверенных лиц не зарегистрировала «Справедливая Россия». Первый заместитель руководителя фракции в ГД Михаил Емельянов считает, что действующее законодательство превращает доверенных лиц в номинальные фигуры с крайне ограниченными правами, что не позволяет им стать активными участниками избирательного процесса.

— Придавать большое значение доверенным лицам не надо, — отметил парламентарий, добавив, что зарегистрированы они всё-таки будут.

Согласно 55 статье ФЗ «О выборах депутатов Госдумы ФС», помимо получения соответствующего удостоверения зарегистрированные доверенные лица партии получают право осуществлять агитационную деятельность в пользу назначивших их партий или кандидатов, но не имеют полномочий наблюдателя. Однако, согласно разъяснению на сайте Центризбиркома, доверенные лица всё же вправе «присутствовать на всех заседаниях зарегистрировавшей их либо вышестоящей комиссии, при подсчете голосов избирателей», «при осуществлении участковой, территориальной комиссиями работы со списками избирателей», а также находиться в «помещении участковой комиссии, сформированной на избирательном участке».



Доверенные лица партий также наделены правом удостоверять полномочия наблюдателей и присутствовать «в полиграфической организации при передаче и выбраковке бюллетеней для голосования и подписывать акты о данных действиях, они также могут присутствовать в соответствующих комиссиях при погашении неиспользованных бюллетеней». Более того, они имеют право получить после подписания копию протокола об итогах голосования.

Меньше всего из парламентских партий на сегодняшний момент зарегистрировала доверенных лиц ЛДПР — всего семь человек.



Депутат ГД, член высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярев отметил, что в регионах работают тысячи доверенных лиц кандидатов-одномандатников от ЛДПР. По его мнению, они важный ресурс именно на региональном уровне.

— Оформленные через ЦИК семь человек — это сильная команда автопоезда ЛДПР, который уже три недели ездит по стране. В числе федеральных доверенных лиц есть артисты Алексей Гоман и Катя Лель. Дополнительный список в стадии сбора документов и оформления, — рассказал Михаил Дегтярев.

Непарламентские объединения пока тоже не особо доверяют этому инструменту, «Зеленые» зарегистрировали лишь троих, а партия «Яблоко» — 47 человек. Председатель московского отделения партии Сергей Митрохин рассказал «Известиям», что больших надежд на доверенных лиц не возлагает.

— Скорее это вспомогательный в общем-то институт, но тем не менее он позволяет с помощью известных и уважаемых людей или просто активных сторонников партии более успешно выступить на выборах. Где-то выступить на встречах с избирателями, где-то в СМИ, — рассказал он.

Необязательность института доверенных лиц, по мнению главы Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, приводит к такому различному по характеру и масштабу их участию в ходе предвыборной кампании.

— Его эффективность и востребованность серьезно зависят от напряженности избирательной кампании и от множества факторов, — отметил эксперт в комментарии «Известиям».

